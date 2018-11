Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [9-11 listopada]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 9 listopada – 11 listopada

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie – 11.30, 19.00 SOBOTA: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie – 19.00 NIEDZIELA: Wolność jest w nas – 16.00; Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie – 18.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: HMLT/Hamlet – 18.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Baron cygański – 18.00 NIEDZIELA: Polska – Nasza niepodległa – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: The Met Live: Marnie – 18.55 NIEDZIELA: Mała muzyka – 16.00, 17.30

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert galowy Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert narodowy – 19.00 NIEDZIELA: Koncert A to Polska właśnie – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 7 uczuć – 18.15, 22.30; Alfa – 11.10, 14.50, 17.00, 19.40; Bohemian Rhapsody – 13.15, 16.00, 18.45, 21.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 11.30, 13.40, 15.20, 17.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 10.30, 12.40; Dziewczyna w sieci pająka – 22.15; Halloween – 15.50, 22.00; Hotel Transylwania 3 2D – 112.00, 14.10, 16.20; Kler – 10.15, 14.00, 16.45, 19.30, 20.45; Kopciuszek. Historia prawdziwa – 10.00; Oblicze mroku – 13.00, 21.50; Pierwszy człowiek – 11.10; Planeta Singli 2 – 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.30; Serce nie sluga – 18.30; Suspiria – 19.00; Winni – 20.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 7 uczuć – 19.20, 22.20; Alfa – 10.00, 14.10, 16.20, 18.30; Bohemian Rhapsody – 14.30, 17.15, 20.00; Bohemian Rhapsody 4DX – 13.45, 18.45, 21.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D dubbing – 11.10, 13.20, 15.30, 17.40; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D dubbing – 10.00; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D 4DX napisy – 11.30, 16.30; Dziewczyna w sieci pająka – 19.50; Halloween – 17.00, 22.10; Hotel Transylwania 3 2D – 10.00, 13.40, 15.50, 18.00; Jeszcze dzień życia – 12.40; Kler – 12.15, 15.00, 17.45, 20.30; Kopciuszek. Historia prawdziwa – 10.00; Mała stopa 2D – 10.30; Oblicze mroku – 21.50; Ocean ognia – 12.00; Planeta Singli 2 – 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 20.30, 21.45; Serce nie sługa – 12.10, 20.10; Suspiria – 20.40; Venom 2D dubbing – 14.40

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: 7 uczuć – 14.30, 20.20; Alfa – 11.20, 13.35, 15.50, 18.05; Bohemian Rhapsody – 11.40, 15.00, 17.50, 19.20, 20.45; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 10.15, 13.10, 17.05; Hotel Transylwania 3 – 11.50, 14.10, 16.25; Klakson i spółka – 10.05, 11.10, 15.30, 17.35; Kler – 13.20, 16.10, 18.40, 19.40, 21.30; Pierwsza wizyta: Basia – 10.00; Planeta Singli 2- 12.10, 13.00, 14.45, 15.40, 17.20, 18.20, 19.00, 20.00, 21.05, 21.40, 22.10; Venom – 10.00, 12.30 SOBOTA: 7 uczuć – 14.30, 20.20; Alfa – 11.20, 13.35, 15.50, 18.05; Bohemian Rhapsody – 11.40, 15.00, 17.50, 19.20, 20.45; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 10.15, 13.10, 17.05; Hotel Transylwania 3 – 10.30, 11.50, 14.10, 16.25; Klakson i spółka – 10.05, 11.10, 15.30, 17.35; Kler – 13.20, 16.10, 19.40, 21.30; Met Opera: Marnie – 18.55; Planeta Singli 2- 12.10, 13.00, 14.45, 15.40, 17.20, 18.20, 19.00, 20.00, 21.05, 22.10; Poranki: Bing – 10.30; Serce nie sluga – 11.00; Venom – 12.30 NIEDZIELA: 7 uczuć – 14.30, 20.20; Alfa – 11.20, 13.35, 15.50, 18.05; Balet Bolszoj: Sylfida – 16.00; Bohemian Rhapsody – 11.40, 15.00, 17.50, 19.20, 20.45; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 10.15, 13.10, 16.25; Hotel Transylwania 3 – 10.30, 11.50, 14.10, 17.05; Klakson i spółka – 10.05, 11.00, 15.30, 17.35; Kler – 13.10, 18.40, 19.40, 21.30; Planeta Singli 2- 12.10, 13.00, 14.45, 15.40, 17.20, 18.20, 19.00, 20.00, 21.05, 21.40, 22.10; Poranki: Bing – 10.30; Serce nie sluga – 11.00; Venom – 12.30

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: 11. Winter is My Love – 19.00; Mała stopa – 08.45; Kamerdyner – 14.00; Planeta Singli 2 – 11.45, 16.45 SOOTA: 11. Winter is My Love – 19.00; Bohemian Rhapsody – 10.00; FFCH: Jeździec – 14.30; Mała stopa – 12.45; Planeta Singli 2 – 16.45 NIEDZIELA: Planeta Singli 2 – 15.30, 17.45, 20.00; Pochwała Bejrutu – 12.45; Winni – 13.45

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): NIEDZIELA: Mogiła nieznanego żołnierza – 16.00; Najlepszy – 18.00

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): PIĄTEK: Książę i Dybuk – 17.30 SOBOTA: Dywizjon 303. Historia prawdziwa – 15.30; Człowiek, który zabił Don Kichota – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: LFF: Mistrzowie tematu – 17.00; LFF: Mistrzowie emocji – 18.45; LFF: Córka trenera – 19.00; LFF: Zakręcone historie – 20.25 SOBOTA: LFF: Świt – 16.30; LFF: Animowany świat – 16.30 NIEDZIELA: Suspiria – 18.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: LFF: Replika MFFA Animocje – 18.00

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Klakson i spółka – 13.45; Planeta Singli 2 – 15.30, 18.00, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Klakson i spółka – 12.00, 13.45; Planeta Singli 2 – 15.30, 18.00, 20.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Klakson i spółka – 16.15; Planeta Singli 2 – 14.00, 18.00, 20.30 SOBOTA: Klakson i spółka – 10.30, 12.15; Planeta Singli 2 – 15.30 18.00, 20.30 NIEDZIELA: Klakson i spółka – 10.30, 12.15; Planeta Singli 2 – 15.30 18.00, 20.30; Złączyć się z narodem – 14.00

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA: Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 14.00; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 16.00; Planeta Singli 2 – 18.00, 20.15 NIEDZIELA: Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 16.00; Planeta Singli 2 – 18.00, 20.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Alfa – 14.30, 16.45, 19.00; Bohemian Rhapsody – 18.00, 20.45; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 14.00, 18.15; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 12.00, 16.00; Dziedziczki – 19.00; Klakson i spółka – 12.15, 14.15, 16.15; Planeta Singli 2 – 15.30, 18.00, 20.30; Zimna wojna – 20.15 SOBOTA: Alfa – 14.30, 16.45, 19.00; Bohemian Rhapsody – 18.00, 20.45; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 14.00, 18.15; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 12.00, 16.00; Dziedziczki – 19.00; Klakson i spółka – 12.15, 13.30; Planeta Singli 2 – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Trzy losy, jedna Polska – 16.00; Zimna wojna – 20.15 NIEDZIELA: Alfa – 14.30, 16.45, 19.00; Bohemian Rhapsody – 18.00, 20.45; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 14.00, 18.15; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 12.00, 16.00; Dziedziczki – 19.00; Klakson i spółka – 12.15, 14.15, 16.15; Planeta Singli 2 – 13.00, 15.30, 18.00, 20.30; Zimna wojna – 20.15

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 14.00; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 16.00; Planeta Singli 2 – 18.00, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Dziadek do orzechów i cztery królestwa 2D – 13.30; Dziadek do orzechów i cztery królestwa 3D – 11.30; Planeta Singli 2 – 15.30, 18.00, 20.30