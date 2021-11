Tomasz Ziętek gościem DKF 16 na Czechowie

Mieszkańcy Dębowej Kłody mają dość problemów ze skażoną wodą

Mieszkańcy gminy Dębowa Kłoda mają dość powtarzających się skażeń wody. Do jednego doszło we wrześniu, a do drugiego pod koniec października. Samorząd zapewnia, że robi, co może. – Nie wiemy, jaka jest przyczyna – przyznaje pani wójt Grażyna Lamczyk.