Zamość. Elvis dla pań. Kobiecy wieczór w kinie

Sukienki z odkrytymi plecami – jak je nosić? 5 zasad, o których warto pamiętać

Sukienki bez pleców – czy istnieje fason, który sprawia, że czujemy się bardziej kobieco? To także jeden z najlepszych elementów garderoby na lato. Pozwala przetrwać największy upał, a do tego przykuwa uwagę. Warto poświęcić chwilę na to, by wybrać odpowiednią sukienkę – wbrew pozorom seksowne wycięcia da się dopasować do każdej figury. Żeby ci to ułatwić, zebraliśmy kilka zasad co do tego, jak nosić odkryte plecy w sukience.