10 Tenorów zaśpiewa w Lublinie

Z korzyścią dla przedsiębiorstwa i dla świata

Świadome i racjonalne zarządzanie zasobami energetycznymi w dzisiejszej rzeczywistości stanowi niekwestionowany obowiązek każdego z nas. Motywacja to przede wszystkim zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, pozytywny „skutek uboczny” natomiast – znaczące ograniczenie wydatków. Wdrażanie energooszczędnych technologii staje się coraz łatwiejsze – pomaga nie tylko rosnąca świadomość, ale także szereg programów wspierających transformację ekologiczno-cyfrową przedsiębiorstw. Doskonałym przykładem na to jest historia firmy Vikking KTS, która dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, a dokładnie Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 , we własnej siedzibie wdrożyła innowacyjne rozwiązania w tym zakresie.