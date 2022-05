Gwiazdy w Dęblinie. Skrzydlate Juwenalia Lotniczej Akademii Wojskowej

Święto studentów Szkoły Orląt w tym roku będzie obfitowało w szereg muzycznych wydarzeń. Na Stadionie Miejskim od godz. 17 występować będą lokalne zespoły i gwiazdy krajowej sceny.



Jedną z grup, która wystąpi podczas juwenaliów będzie PeJota LAW. To zespół składający się ze studentów Lotniczej Akademii Wojskowej. Muzycy na co dzień ćwiczą w Klubie Uczelnianym LAW.



Wśród wykonawców, którzy tego dnia zagrają na juwenaliach w Dęblinie będą także artyści wyłonieni w Przeglądzie Kapel Studenckich w Lublinie - czyli zespół RoseMery. Imprezę uświetni także inna lubelska formacja - B6. Grupa tworzy muzykę z pogranicza popu i rocka, a przed rokiem wydali debiutancki długogrający album "Smugi".



W line-upie na tegoroczne juwenalia znalazł się także Smolasty. Młody wokalista i producent ma na swoim koncie trzy świetnie przyjęte płyty, nominację do Fryderyków i występy z czołówką polskiej sceny.



Gwiazdą tegorocznych Skrzydlatych Juwenaliów będzie Happysad. Założony w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej zespół Happysad gra muzykę oscylującą wokół alternatywnego rocka. Przed rokiem świętowali jubileusz 20-lecia istnienia i tworzą jedną z najpopularniejszych tego typu formacji w kraju.



Lotnicza Akademia Wojskowa zaprasza również na wydarzenie towarzyszące juwenaliom. 25 maja o godz. 16 na ternie Zespołu Pałacowo-Parkowego przy Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie zostanie zorganizowany "Odlotowy Piknik" z udziałem DJ'a Kawy.



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.