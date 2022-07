III Charytatywna Gala Muzyki Tanecznej w Hrubieszowie. Dla Karolka i Piotrusia

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęły tym razem zespoły: After party, Energy Girls, Discoboys, Shantel, Malibu, Menelaos, Tex, Greso, Jeszcze Jeden, a także: DJ PRS100, DJ Krister, DJ Sky. Będą serwować muzykę do tańca, a słuchać jej i pląsać przy niej mogą wszyscy, którzy przyjdą na godz. 14 na stadion treningowy przy ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie i wrzucą grosz do puszki.

Pieniądze będą zbierane na leczenie małego Karolka z Werbkowic, który urodził się z wadą lewej rączki. By uzyskać w niej sprawność, 4-latek nie ma kilku paluszków, potrzebne jest przeprowadzenie zabiegu kosztującego około 300 tysięcy.

Z kolei Piotruś z Hrubieszowa od urodzenia choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną zespół Aicarduego Goutieresa. Trzylatek nie chodzi, samodzielnie nie siedzi, nie mówi. Wymaga ciągłej intensywnej rehabilitacji oraz zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.