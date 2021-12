Koncert Angeliki Irauth w Puławach

Angelika Irauth to młoda piosenkarka, trenerka wokalna, pianistka, aranżerka, kompozytorka i autorka tekstów pochodząca z Puław. Jest laureatką wielu nagród na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Była jurorką II edycji programu "Śpiewajmy Razem All Together Now" w telewizji Polsat, oraz trenerką wokalną w projekcie "Muzyka pod blokiem" organizowanym przez Sounds of Street.

Obecnie Angelika pracuje nad autorskim materiałem muzycznym, komponuje i pisze teksty.

Bilety na koncert kosztują 20 zł.