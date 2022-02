Koncert Mateusza Kowalczyka w Puławach

Koncert pod hasłem "BACK TO THE 90's" zabierze publiczność w podróż do lat 90. Nie zabraknie przebojów takich wykonawców, jak Backstreet Boys, Nirvana, Just 5 czy Britney Spears.



Wspomniany repertuar w imprezowych aranżacjach zaprezentuje zespół w składzie: Mateusz Kowalczyk - wokal/gitara, Tomasz Jędrzejewski - piano, Łukasz Kowalczyk - perkusja, Paweł Wygas - bas oraz Teodor Luks - gitara/chórki.



Bilety: 40 zł w przedsprzedaży i 50 zł w dniu koncertu.