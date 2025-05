Powiat janowski: drugiej tury by nie było

(fot. DW)

Gdyby o wyniku wyborów decydowali tylko mieszkańcy powiatu janowskiego, to drugiej tury wyborów by nie było. Karol Nawrocki zdeklasował konkurencję zdobywając ponad 51 proc. głosów. W powiecie zagłosowało 68,48 proc. uprawnionych do głosowania.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować