Koncert Sanah w Hali Globus!

SKENDE w nowej odsłonie. Sprawdź, jakie sklepy nowych marek tu znajdziesz

SKENDE to już nie tylko miejsce codziennych zakupów, gdzie bezpiecznie i komfortowo można załatwić wszystkie potrzebne sprawy, ale także inspirująca destynacja oferty fashion. Mimo, że czas pandemii nie był łaskawy dla handlu, SKENDE wykorzystało ten moment na rozwój i urozmaicenie swojego portfolio. W ciągu ostatniego półrocza do grona najemców dołączyło aż 7 nowych partnerów, m.in. Sinsay, KiK, Yes, oraz brytyjska marka Sports Direct, której w Lublinie dotąd nie było. Niebawem SKENDE przywita kolejnego partnera – Half Price.