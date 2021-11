Koncerty z cyklu "Fonie Lublina" online

Kryptowaluty – to trzeba o nich wiedzieć, zanim się w nie zainwestuje

Kryptowaluty znów kuszą. Ceny cyfrowych pieniędzy ponownie poszybowały w górę, co dla wielu sprytnych inwestorów jednoznaczne jest z odnotowaniem sporych profitów finansowych. Wizja łatwego zarobku na walutach kryptograficznych sprawia, że rośnie liczba osób, które w podobny sposób chciałby pomnożyć swoje oszczędności. Inwestowanie w krypto wydaje się proste tylko z pozoru. To wymagający i bardzo specyficzny rynek, po którym ostrożnie muszą poruszać się nawet najbardziej doświadczeni traderzy. Podstawą do osiągnięcia sukcesu jest ciągle poszerzana wiedza na temat wirtualnych monet. O czym trzeba wiedzieć na samym początku swojej przygody z kryptowalutami? Jaka wiedza jest pod tym względem absolutnie elementarna?