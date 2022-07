Letnie Brzmienia 2022. Kwiat Jabłoni na początek, Rojek na koniec

Czy można zgromadzić ponad 20 najlepszych i najpopularniejszych polskich artystów i zaprząc ich w wielki muzyczny projekt, który stanie się dla wielu synonimem lata? Okazuje się, że tak i to właśnie udowadniają twórcy Letnich Brzmień.

Przez całe wakacje, w najatrakcyjniejszych miastach Polski fani muzyki dostali możliwość zobaczenia na scenie takich gwiazd jak Vito Bambino, Brodka, Artur Rojek czy Daria Zawiałow. Wszystko to oczywiście w najlepszym wydaniu, czyli takim, jakie fani lubią najbardziej – w plenerze.

Na pewno wydarzeniem sezonu będzie wrześniowy finał Letnich Brzmień, bo nad poznańskim jeziorem Malta zostanie zorganizowany 2-dniowy festiwal. Na scenie wystąpią m.in.: Ralpha Kaminskiego z My Best Band In The World czy Arek Kłusowski i Bryska.

Ale zanim Letnie Brzmienia dotrą na poznański finał, zawitają jeszcze do kilku miast. A teraz najlepsze: Trasa zbliża się do Lublina.

Tak, już w środę 27 lipca wystąpi tu Kwiat Jabłoni. Trudno dziś szukać bardziej popularnego zespołu na polskiej scenie.

28 lipca zagra Krzysztof Zalewski. Przed laty dał się poznać jako utalentowany uczestnik jednego z muzycznych telewizyjnych show, ale dziś pokazuje na scenie swoją prawdziwą – rockową twarz.

11 sierpnia będzie należał do Ralpha Kaminskiego. To człowiek, który kiedyś zachwycił na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej i musiał odczekać kilka lat, aby poznała go i doceniła szersza publiczność. Można zaryzykować stwierdzenie, że niebanalny wokalista i kompozytor wszedł już do pierwszego szeregu polskiej alternatywy muzycznej.

Druga połowa sierpnia zapowiada się równie obiecująco, bo 19 sierpnia wystąpi Sobel – człowiek, który podbija listy przebojów i mimo, że to muzyczny „bad boy”, to nie stroni od romansów z melodyjnym popem.

Dzień później, czyli 20 sierpnia, zagra jedna z czołowych obecnie dam polskiej sceny - Daria Zawiałow.

To jednak nie koniec, bo prawdziwą ucztę muzyczną przygotowano na 28 sierpnia. Wtedy Letnie Brzmienia w Lublinie zaszczyci nie kto inny, jak sam Artur Rojek. Tego muzyka nie trzeba przedstawiać, bo każdy kto choć trochę kojarzy zespół Myslovitz, wie dobrze o kim mowa. Dziś Rojek jest twarzą polskiej alternatywy.

Wszystkie koncerty odbędą się w Browarze Perła w Lublinie. Bilety na koncerty dostępne są na stronie internetowej www.letniebrzmienia.pl. Ceny wejściówek zaczynają się od 89 zł.