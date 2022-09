Marie zaśpiewa w Sercu. Sławę zdobyła na YouTube

Pochodząca z Bychawy piosenkarka dużą popularność zdobyła w sieci, publikując swoje utwory na YouTube i Spotify. W 2020 roku zaprezentowała swój debiutancki minialbum pt. "Candybar". W styczniu 2021 wydała singiel "Zero Calorie Cookie", który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Teledysk do utworu zdobył ponad 10 000 000 odtworzeń w serwisie YouTube.



Aktualnie Marie promuje swój debiutancki album "Babyhands", który wydała w lutym tego roku. Pochodzą z niego takie single, jak "Do dna" czy "Ciepło-Zimno". Największe przeboje artystki będzie można usłyszeć podczas koncertu w Sercu.



- Dziś Marie jest młodą cenioną artystką, która każdą kolejną premierą przyciąga masę uwagi - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



Bilety na koncert kosztują 25 zł. Wejściówki dostępne na platformie kupbilecik.pl.