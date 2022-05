Niedzielny Poranek Muzyczny w Filharmonii

- Kompozycja Septet Es-dur, op. 20 to przykład genialnego zmysłu kompozytorskiego Beethovena stosowanego w muzyce kameralnej. 6-częściowy utwór napisany na klarnet, fagot, waltornię, skrzypce, altówkę, wiolonczelę oraz kontrabas przenosi każdego słuchacza w magiczny świat beethovenowskiego, muzycznego sacrum, które pozwala ujrzeć w wytworze ludzkiego ducha to, co na co dzień jest niemalże niedostrzegalne - opowiadają organizatorzy wydarzenia.

W koncercie udział weźmie Septet Filharmonii Lubelskiej: Andrzej Mazur - klarnet, Wiesław Kaproń - fagot, Vasyl Havryliv - waltornia, Dariusz Drzazga - skrzypce, Ewa Kulczyńska - altówka, Julija Bezushkevych - wiolonczela, Piotr Ścirka - kontrabas.