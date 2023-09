Penthouse i Moriah Woods wystąpią w cyklu "Peryferia"

Zespół Penthouse tworzą muzycy znani z takich projektów, jak The Black Tapes, Colors, Jack Saint czy Ahimsa. Niedawno ukazał się ich debiutancki album "music undersea", który promowały takie signle, jak "Eyes on the Prize" i "I Been Thinking of You".



- W swojej pracy łączymy pewność siebie i enigmatyczność. Używając grubych plam dźwięku, kombinacji głosów poszerzamy oraz wzbogacamy swój warsztat pisania i komponowania - mówią o swojej twórczości członkowie grupy Penthouse.



30 września w DDK Węglin zaśpiewa również Moriah Woods - amerykańska wokalistka, autorka tekstów i multiinstrumentalistka od lat mieszkająca w Polsce. W swojej muzyce łączy liryczny folk z intymnym, autorefleksyjnym charakterem pisanych przez siebie tekstów. W Polsce wydała trzy ciepło przyjęte albumy studyjne.



Bilety w cenie 20 zł do nabycia w godzinach otwarcia kasy instytucji lub w dniu koncertu w godzinach 19.00-20.00.