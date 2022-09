Pożegnanie lata w Puławach. Kayah gwiazdą programu

Miasto przejmie Lubliniankę? Jest odpowiedź prezydenta Lublina

Prezydent Lublina wyklucza przejęcie przez miasto klubu sportowego Lublinianka lub wejście do spółki. To jego odpowiedź na apele kibiców proszących go o ratowanie klubu, który popadł w problemy finansowe i znalazł się na krawędzi upadku