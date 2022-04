Stop Wojnie! Koncert dla dzieci z Ukrainy w Poniatowej

Darek Tokarzewski z zespołu VOX, wokaliści lubelskiego Teatru Muzycznego – Dorota Szostka-Gąska i Jakub Gąska oraz Witold Matulka - znany tenor z Warszawy - to gwiazdy charytatywnego koncertu w Poniatowej. Wszyscy zrezygnowali z honorariów, aby wesprzeć dzieci z Ukrainy.



- Dochód z aukcji dzieł sztuki przekazany zostanie m.in. na pomoc dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka z Ukrainy. Dzieci uciekły przed wojną i przebywają obecnie w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Puławach - mówi Marcin Mizera, pomysłodawca i współorganizator wydarzenia.



Środki powędrują również do Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Królowej Podola i Wołynia na Ukrainie i wspomogą mieszkających tam Polaków.



Udział w koncercie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mogli wesprzeć akcję poprez dobrowolny datek do puszki.