Świetliki + Nieme Kino. Koncert w Fabryce Kultury Zgrzyt

Jakie są zalety szklanych statuetek?

Na pewno ceremonie wręczenia nagród różnego rodzaju czy to sportowych, czy też naukowych, to bardzo duże przeżycie. Mamy na myśli nie tylko przeżycie dla samych uczestników, ale także dla organizatorów. Każdej osobie zależy, aby wszystko było wręcz zapięte na ostatni guzik. Czy to się uda? Oczywiście, że tak, ale trzeba się przyłożyć. Co jest najważniejsze podczas ceremonii wręczenia nagród?