Varius Manx & Kasia Stankiewicz w Centrum Spotkania Kultur

W Polsce wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP. Co to oznacza?

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na terenie całego kraju. Dotyczy on cyberbezpieczeństwa. Będzie obowiązywał od dzisiaj - od godz. 23.59 do 28 lutego, również do godz. 23.59