Wielkopostne koncertowanie we Włodawie

Festiwal zainaugurowała 5 marca wystawa grafik Anety Mazurek, której prace prezentujące 14 stacji Drogi Krzyżowej, można podziwiać w Klasztorze Ojców Paulinów. Oficjalnego otwarcia wydarzenia w kościele św. Ludwika we Włodawie dokonał wiceburmistrz Włodawy Wiesław Holaczuk w asyście prowadzących festiwal Marii Rejman i Marcina

Obuchowskiego. Główną, czyli muzyczną część festiwalowego programu, rozpoczął zespół Jerycho.



- Improwizowana polifonia, w której są bezsprzecznymi mistrzami, pozwoliła odbiorcom przenieść się w czasie o kilka stuleci wstecz - opowiadają organizatorzy festiwalu.



Przed nami kolejny z tegorocznych koncertów. W niedzielę, 12 marca o godz. 19 odbędzie się recital organowy Stanisława Maryjewskiego oraz koncert Chóru Ziemi Włodawskiej "Vlodaviensis" pod dyrekcją Marcina Obuchowskiego.



Stanisław Maryjewski to absolwent Instytutu Muzykologii na Wydziale Teologii KUL w klasie organów specjalnych prof. Jarosława Wróblewskiego. Kształcił się również na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów w klasie organów tego samego pedagoga na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest pierwszym organistą Archikatedry Lubelskiej, członkiem Komisji ds. Muzyki Kościelnej oraz wykładowcą Studium Organistowskiego w Lublinie.



W kolejne niedziele marca wystąpią m.in. Chór "Słoneczny Krąg" z Żułowa czy zespół The Fedor Family. Wszystkie koncerty są bezpłatne.