Kabaret Skeczów Męczących w Świdniku

Popularna formacja zaprezentuje premierowy program "NajŚMIESZNIEJszy". To niemal dwugodzinne spotkanie z zupełnie nowymi postaciami.



- Premierowe wcielenia Jarka, Marcina, Karola i Michała przeniosą Was do historii pozornie absurdalnych i niemożliwych, a tak naprawdę opowiadających o naszej codzienności pełnej odniesień do bieżących wydarzeń z kraju i ze świata - przekonują organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują 75 zł. Wejściówki do nabycia w kasie kina LOT oraz na biletyna.pl.