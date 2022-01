"Kimberly Akimbo" w lutym w Teatrze Starym

Spektakl Aleksandry Popławskiej na podstawie sztuki Davida Lindsaya-Abaire to historia 16-letniej Kimmy, która chodzi do szkoły średniej, ubiera się jak typowa nastolatka, ma normalne dla jej wieku zainteresowania i niczym wszyscy jej rówieśnicy – ciągle użera się z rodzicami. Wyróżnia ją tylko jedno: twarz i ciało staruszki.



Przedstawienie miało swoją premierę w 2020 roku. W najbliższym czasie widzowie będą mogli zobaczyć sztukę w dniach 22-27 lutego.



Bilety na spektakl kosztują od 20 do 50 zł.