Kolejna premiera Teatru Osterwy: "jestem lekka jak rzęsa wiatru. pienię się. jestem piana"

Sztuka, która swoją prapremierę miała w grudniu minionego roku, miała być dedykowana młodzieży i opowiadać o historii Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Stąd scenariusz w dużej mierze został oparty o materiały archiwalne teatru oraz skrypty z improwizacji zespołu i młodzieżowej grupy

warsztatowej.

Jednocześnie spektakl inspiruje się dramatem "Adriana Lecouvreur" E. Legouvego, E. Scribe'a i F. Cilei.

Sztuka opowiada o czterech archetypach kobiet w teatrze. Na scenie widzowie zobaczą cztery bohaterki, w które wcielą się: Justyna Janowska, Jowita Stępniak, Michał Czyż i Maciej Grubich.

- To opowieść o emocjach, przywracanie głosów, ciał, dźwięków oraz obrazów XIX, XX I XXI-wiecznych miłosnych perfomansów. Choć na ekranie pojawiają się kolejne daty, tytuły i nazwiska - najważniejsze jest to, co pomiędzy nimi: piękno, wzruszenia, współodczuwanie widzów i aktorów - podkreślają organizatorzy premiery.

Poprzez spektakl widzowie odkryją historię teatru, dowiedzą się, jak wyglądały widowiska w różnych okresach funkcjonowania teatru, jaki środków artystycznych używano na scenie oraz jak kształtowały się modele aktorstwa.

Harmonogram pokazów:

21 kwietnia 2021 r. o godzinie 19.00

22 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 i 19.00

23 kwietnia 2021 r. o godzinie 19.00 (PREMIERA)

24 kwietnia 2021 r. o godzinie 19.00