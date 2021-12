"Krótka rozmowa ze śmiercią" w Teatrze Starym

Nowy wóz strażaków ochotników z Wojciechowa

Strażacy ochotnicy z Wojciechowa mają nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. To pojazd marki Volvo, przystosowany do przewozu co najmniej 6 osób. Pojazd ma też większy, od poprzedniego wozu o 1200 l zbiornik na wodę.