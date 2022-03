"Lekko mówiąc" - spektakl w Chatce Żaka

Spektakl "Lekko mówiąc" w wykonaniu Grupy Tanecznej zMYsł we współpracy z Anną Ciarkowską przedstawia kilkadziesiąt pojedynczych historii o tym, co skrywa każdy z nas. Przekazane za pomocą ruchu opowieści o codziennych, przyziemnych zmaganiach dadzą nam możliwość dotarcia do uniwersalnych prawd o trudzie życia.



- Spektakl nasz ma na celu pokazać za pomocą tańca i ruchu moc słów. Ciała staną się w nim środkiem do udostępnienia światu tego, co pozostaje schowane wewnątrz. Pragniemy dotrzeć do prawdy ludzkiego serca ukrytej często za sztucznym uśmiechem - podkreślają twórcy.



Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wpłacić dowolną darowiznę na zbiórkę prowadzoną przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na portalu zrzutka.pl.