O czym marzą kulki? - premierowy spektakl dla dzieci w CK

Tytułowe kulki zyskają w rękach tancerzy nowe oblicze: staną sie owadami, rybami, zegarem a nawet statkiem kosmicznym. Artyści z Lubelskiego Teatru Tańca zabiorą młodych widzów do świata kształtów i faktur, skojarzeń i uczuć.



- Kiedy nie ma słów, a ruch staje się nośnikiem treści, dzieci mają większe pole do interpretacji tego, co widzą i odczuwają. Jest tu zabawa, kolor, lekkość i są… bańki mydlane! - zapowiadają twórcy spektaklu.



Premiera przedstawienia już 4 czerwca o godz. 14. Kolejne pokazy zaplanowano na 5 czerwca o godz. 12 oraz 7 czerwca o godz. 11 i 13.