O samotności na emigracji. Premiera "Drzewa Życzeń" Teatru Andersena

Bohaterką sztuki jest mała Samar, która w raz z rodziną przenosi się do Stanów. Niestety nie wszyscy przyjmują ich z otwartymi ramionami. Część lokalnej społeczności nie chce, żeby obok nich mieszkali przybysze z innego kraju. Samar czuje się samotna. Jej największym marzeniem jest mieć przyjaciela. Miejscowy Dąb i wrona Bongo pomagają dziewczynce spełnić jej marzenie.



- "Drzewo Życzeń" to mądra, wzruszająca historia o sile przyjaźni, która pomaga pokonywać swoje lęki i uprzedzenia oraz o tym, że warto być otwartym na innych - nie tylko na przybyszów z innego kraju, ale również na rośliny i zwierzęta, od których możemy się wiele nauczyć - podkreślają twórcy spektaklu.



Reżyserem przedstawienia jest Mateusz Przyłęcki, który dokonał również adaptacji tekstu Applegate. W swoim dorobku ma wyreżyserowane spektakle m.in. dla Teatru Kana w Szczecinie, Teatru Figur w Krakowie czy Teatru Szkolnego Akademii Teatralnej w Warszawie. Dotychczas sięgał m.in. po prozę Leszka Kołakowskiego, Lymana Franka Bauma czy Gro Dahle. Katherine Applegate to kolejna autorka, do której twórczości odnosi się w swoich spektaklach.



Warto będzie także zwrócić uwagę na scenografię i kostiumy, a także lalki za które odpowiada Katarzyna Sankowska, dotychczas współpracująca m.in. z teatrami Żydowskim i Wielkim w Warszawie, Teatrem Maska w Rzeszowie, Teatrem Powszechnym w Łodzi czy Teatrem Muzycznym w Poznaniu. Muzykę do spektaklu skomponował Andrzej Bonarek.



W obsadzie spektaklu znaleźli się: Piotr Bublewicz, Kacper Kubiec, Daniel Lasecki, Kinga Matusiak-Lasecka, Adam Organista, Mirella Rogoza-Biel, Natalia Sacharczuk, Katarzyna Staniewska, Łukasz Staniewski, Maria Wąsiel.



Premiera "Drzewa Życzeń" odbędzie się 19 marca o godz. 17. Kolejne pokazy: 20 marca, godz. 16; 22 marca - 25 marca, godz. 09.30, 11.30. Sztuka wystawiana na deskach teatru do końca miesiąca. Bilety dostępne w kasie i online.