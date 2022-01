Plany Teatru Andersena do końca sezonu. Będzie premiera

- Rok 2021 zdecydowanie należał do Pippi Langstrump. Najpierw długo wyczekiwana premiera, która w końcu doczekała się realizacji w maju, następnie były aż 43 prezentacje spektaklu! - podsumowuje Agata Will z Teatru Andersena.



Znany jest już nadchodzący repertuar działającego w Centrum Spotkania Kultur teatru. Opublikowano plany zarówno wydarzeń artystycznych jak i edukacyjnych do końca sezonu, czyli do lipca.



Głównym punktem repertuaru będzie najnowsza premiera Teatru Andersena - "Drzewo życzeń" na podstawie bestsellerowej książki Katherine Applegate w tłumaczeniu Marii Glasenapp, adaptacji i reżyserii Mateusza Przyłęckiego. To historia imigrantów którzy przyjeżdżają do małego miasteczka w Ameryce i wynajmują tam dom. Niestety nie wszyscy przyjmują ich z otwartymi ramionami. Główna bohaterka, Samar, czuje się samotna i poszukuje przyjaciela.



W tym roku powrócą także ulubione spektakle teatru, takie jak m.in. "Bucik Kopciuszka" w reżyserii Katarzyny Kawalec, "Pyza na polskich dróżkach" w reżyserii Daniela Arbaczewskiego i "Szewczyk Dratewka - bajka do zjedzenia" w reżyserii zespołu aktorskiego, a także "Muminki" czy "Zwierzęta Doktora Dolittle" Jerzego Jana Połońskiego.



- Nie zapomnieliśmy o młodzieży i dorosłych, których zapraszamy na spektakl na motywach scenariusza Krzysztofa Piesiewicza i Krzysztofa Kieślowskiego, z muzyką Zbigniewa Preisnera "Podwójne życie Weroniki" w reżyserii Krzysztofa Rzączyńskiego - podkreśla Agata Will.



Pełny repertuar Teatru Andersena do lipca 2022 roku dostępny jest na stronie internetowej instytucji.



Oprócz pokazów spektakli Teatr Andersena organizuje również szereg wydarzeń edukacyjnych. W tym sezonie Dział Edukacji Teatralnej przygotował kilka stałych propozycji dla grup zorganizowanych: Mini Akademia Andersena i Mała Akademia Andersena to cykl warsztatów dla klas wczesnoszkolnych i przedszkoli. Będą też propozycje dla nieco starszych widzów ze szkół podstawowych i liceów - Duża Akademia Andersena. Nie zabraknie również warsztatów teatralnych przygotowanych specjalne na ferie zimowe.



Pełna oferta warsztatów i spotkań dla grup zorganizowanych, rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych na stronie Teatru Andersena.