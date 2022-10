Premiera w Teatrze Andersena. "Alicja w Krainie Czarów" na początek sezonu

Przekładu oraz adaptacji jednego z najważniejszych utworów literatury angielskiej dokonał Jakub Roszkowski, który również wyreżyserował spektakl. Przedstawienie zabierze widzów w niezwykłą podroż do barwnego świata "po drugiej stronie lustra". Teatr Andersena przedstawi na scenie krainę niezwykłym stworzeń, pełną nieoczekiwanych spotkań. W spektaklu nie zabraknie muzyki, tańca i humoru.



- A po co to wszystko? By przeżyć przygodę, by poznać inny świat, ale przede wszystkim: poznać lepiej siebie. Nie zrozumieć - to byłoby zbyt łatwe, to może nawet nigdy do końca się nie udać. Poznać własną dziwność, zachłysnąć się własną cudownością - zachęcają twórcy spektaklu.



Obsada przedstawienia: Konrad Biel, Piotr Bublewicz, Jacek Dragun, Roma Drozdówna, Daniel Lasecki, Kinga Matusiak-Lasecka, Bartosz Siwek, Łukasz Staniewski oraz Wioletta Tomica.



Spektakl będzie można oglądać w siedzibie Teatru Andersena (Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1) od 9 do 23 października. Szczegółowy repertuar dostępny ejst na stronie instytucji.



Bilety indywidualne i specjalne do kupienia w serwisie Bilety24.pl lub w kasie teatru. Koszt wejściówek: od 10 do 40 zł.