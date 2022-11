"Skarb" Leszka Mądzika - spektakl dla dzieci w Teatrze Starym

Bohaterami przedstawienia stają się najmłodsi widzowie. Zakładając wciąż nowe kolorowe maski, spotykają różne przygody, które doprowadzą ich do szczęśliwego końca.



Terminy pokazów: 3 grudnia, godz. 12 i 13.30 oraz 4 grudnia, godz. 16 i 17.30. Bilety dostępne w kasie teatru i online. Spektakl adresowany do najmłodszych widzów (od 2,5 do 5 lat).