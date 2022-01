Spektakl "Inteligenci" w Centrum Spotkania Kultur

"Inteligenci" to komedia teatralna w gwiazdorskiej obsadzie, która w lekki, a zarazem prowokujący do myślenia sposób zadaje trudne pytania. W sztuce występują Agata Kulesza, Izabela Kuna, Anita Sokołowska, Wojciech Malajkat, Maciej Łączyński i Maciej M. Tomaszewski.



Anna i Szczepan tworzą na pozór zgrane małżeństwo reprezentujące polską inteligencję. Pewnego dnia dowiadują się, że ich starszy syn jest zamieszany w pobicie czarnoskórego kolegi. To zdarzenie zaburza rodzinną harmonię, ujawnia sekrety i prowokuje rozmowy, które na zawsze zmienią dotychczasowe życie bohaterów.



Bilety na spektakl dostępne są m.in. na platformie adria-art.pl.