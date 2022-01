Styczeń w Teatrze Andersena

Na początek instytucja zaprosi na pokazy "Szewczyka Dratewki". To spektakl dla dzieci w wieku od 3 lat. Znana opowieść zostaje przedstawiona w kuchennej scenerii przy użyciu kuchennych sprzętów, w towarzystwie smaków i zapachów. Wszystkie postaci bajki powstają na oczach widza.



Terminy pokazów: 8 i 15 stycznia, g. 16:00; 9 i 16 stycznia, g. 12:00. Spektakle w dni powszednie dla grup zorganizowanych: 11 – 14 stycznia, g. 9:30 i 11:00.



Kolejna styczniowa propozycja to "Pyza na polskich dróżkach" Daniela Arbaczewskiego dedykowana najmłodszym widzom. Tytułowa Pyza zabierze dzieciaki na ścieżki, gdzie sama stawia pierwsze kroki.



Pokazy: 22 stycznia, g. 16:00; 23 stycznia, g. 12:00. Spektakle w dni powszednie dla grup zorganizowanych: 18 – 21 stycznia, g. 9:30 i 11:00.



Ostatni styczniowy spektakl Teatru Andersena to "Proszę Słonia" w reżyserii Arkadiusza Klucznika. To historia chłopca, który nie umiał urosnąć i… słonia, który rósł ponad miarę.



Spektakle weekendowe: 29 stycznia; 5 lutego, g. 16:00; 30 stycznia; 6 lutego, g. 12:00. Spektakle w dni powszednie dla grup zorganizowanych: 27 – 28 stycznia; 1 – 4 lutego, g. 9:30 i 11:30.



Bilety indywidualne na spektakle weekendowe można zakupić w serwisie Bilety24 i w kasie teatru, natomiast na spektakle w dnia powszednie tylko w kasie teatru.