Taneczne atrakcje w Centrum Kultury

Pierwszy pokaz już w piątek o godz. 19. Będzie to premiera spektaklu "Społeczne SPA", który twórcy opisują enigmatycznie: "To nie jest spektakl. To jest stacja. Stacja energetyczna. To jest oddech. To jest rozgrzewka. To jest działanie". Widowisko będzie zachęcać odbiorcę do refleksji nad tematami społecznymi.

Reżyseria i wykonanie: Martyna Dyląg, Sandra Guzowska, Bartłomiej Juszczak, Aleksandra Kądziołka oraz Marcel Osowicki. Wstęp: 15/25 zł.

8 października o godz. 18 Centrum Kultury zaprosi z kolei na trzecią część projektu "Jestem miłością" według pomysłu Barbary Bujakowskiej. Artyści poruszą tematykę archetypu cienia, który według psychologii Carla Gustawa Junga reprezentuje ciemną stronę osobowości.

Na scenie, obok Bujakowskiej, pojawią się również Marta Wołowiec i Karol Miękina. Wstęp: 15/25 zł.

Ostatniego dnia weekendu o godz. 18 zaplanowano pokaz widowiska "Fantasia, a warm dance for the harmony and voices singing in your head". - To kontynuująca się opowieść, zbudowana na skrajnych zawieszeniach – transowa podróż do kosmicznych świadomości, traktowanych jako rdzeń naszych twórczych osobowości - mówią twórcy spektaklu.

Za reżyserię i wykonanie odpowiadają: Katarzyna Leszek, Jagoda Wasilewska, Filip Hylewicz, Joanna Kukiełka, Agnieszka Brzezińska i Ewa Krzywicka.

Dodatkowo Centrum Kultury zaprasza na jam taneczny organizowany przez Lubelski Teatr Tańca z myślą o osobach poszukujących okazji do praktykowania tańca i ruchu w grupie. 8 października o godz. 20 zajęcia poprowadzi Katarzyna Leszek z kolektywu Teatr Tańca Nieznany.

Koszt udziału - 25 zł. Obowiązują zapisy.