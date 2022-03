"Teatralnie dla Ukrainy". Akcja Nieprzetartego Szlaku

To widowisko zrealizowane w technice teatru ruchu z elementami teatru czarnego. To refleksyjny spektakl, w którym reżyser wraz z artystami zapraszają widzów do zatrzymania się i zastanowienia nad istotą relacji występujących w domu, ojczyźnie...

Spektakl "Dom" grany od 2017 roku to propozycja zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Teatr tworzą artyści z niepełnosprawnościami, którzy na co dzień są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" prowadzonego od 10 lat w Lublinie przez Fundację Nieprzetartego Szlaku.



Po spektaklu będzie możliwość rozmowy, interakcji z publicznością i z aktorami, którą poprowadzi reżyser Michał Stanowski. Dodatkowym elementem programu "Teatralnie dla Ukrainy" będzie pokazowy warsztat pracy z ciałem z osobami z niepełnosprawnością w oparciu o metodę Natalii Popovej i ITS Krug oraz krótka prezentacja techniki czarnego teatru.



- Nasi aktorzy z "Akademii Artystycznej" zagrają spektakl „Dom” dwa razy. W ten artystyczny sposób chcą pokazać solidarność z walczącą Ukrainą. Z tym przedstawieniem brali także udział kilka lat temu w Festiwalu Neprotopranej Stezhyny we Lwowie. Myślami jesteśmy z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy – mówi Agnieszka Wojnarowska-Śmietana z Fundacji Nieprzetartego Szlaku.



Podczas akcji prowadzona będzie zbiórka funduszy na zakup środków medycznych dla Szpitala Wojskowego w Winnicy. Najpotrzebniejsze są: apteczki taktyczne, plecaki medyczne, bandaże gipsowe, bandaże hemostatyczne, taktyczne opaski uciskowe z pokrętłem, szynowe ortezy i stabilizatory).



Fundacja Nieprzetartego Szlaku prowadzi jednocześnie ciągłą zbiórkę na pomoc Ukrainie wspierając bezpośrednio partnerską organizację ze Lwowa – Neprotoprana Stezhyna (Path Stezhyna).