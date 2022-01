The Royal Moscow Ballet - Rosyjscy mistrzowie baletu już niebawem w Lublinie

Korona rosyjskiego baletu zawita w lutym jedynie do siedmiu miast w naszym kraju. Przez siedem dni artyści będą występować m.in. w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie, a zwieńczeniem trasy będzie właśnie spektakl w Lublinie.



The Royal Moscow Ballet to formacja założona w 1997 roku przez Anatolya Emelianova i Annę Alexidze. Od tego czasu grupa z powodzeniem występuje na całym świecie. Dość powiedzieć, że to pierwszy rosyjski balet, który wyruszył w trasę po wschodniej Afryce.



Na sukces zespołu składa się wiele czynników, ale przede wszystkim ciężka praca - zawodnicy od najmłodszych lat spędzali długie godziny na salach treningowych najlepszych szkół baletowych w Rosji, a teraz już jako członkowie ekipy trenują 7 godzin dziennie.



- Ci mistrzowie baletu w precyzji, lekkości i płynności tańca nie mają sobie równych! Poruszają się jakby nie obowiązywały ich zasady grawitacji! Ale co najważniejsze perfekcja warsztatu tancerzy ani trochę nie ujmuje pasji i emocji spektaklowi. Wprost przeciwnie - tylko je kumuluje, dzięki czemu opowieść o miłości Zygfryda i Odetty porusza bardziej niż kiedykolwiek - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która organizuje wydarzenie.



Aby klasykę nad klasykami widowisk baletowych, czyli "Jezioro łabędzie", wykonać na najwyższym poziomie oraz z należytą czcią i finezją, nie można nakładać na siebie ograniczeń ani w zakresie obsady, ani kostiumów czy scenografii. Z przepychem i rozmachem działają również artyści z The Royal Moscow Ballet, znani z zapierających dech w piersiach bajkowych strojów i rekwizytów, które pięknie prezentują dziesiątki tancerzy na scenie.



Warto podkreślić, że misterne kostiumy to nieodłączna część baletowych przedstawień, która nadaje spektaklom niepowtarzalnego, magicznego klimatu. W każdym przedstawieniu rosyjskiej formacji wykorzystywanych jest od 50 do 80 strojów.



Jako profesjonalna grupa baletowa, The Royal Moscow Ballet nie bierze udziału w żadnego rodzaju konkursach ani festiwalach. Można ich podziwiać tylko w trakcie spektakli.



To nie pierwszy raz, kiedy ta wyjątkowa grupa odwiedzi Polskę. W 2018 roku The Royal Moscow Ballet stał się fenomenem, który z powodzeniem wyprzedał swoje spektakle w naszym kraju, przebijając frekwencje koncertową wielu gwiazd rocka!



Ostatnie bilety na wyjątkowe spektakle są jeszcze dostępne na stronie: biletserwis.pl.