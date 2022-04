Tryptyk baletowy "BER" w Lublinie

Mowa o Robercie Bondarze z Łodzi, który jest artystą Polskiego Baletu Narodowego i laureatem wielu prestiżowych nagród w kraju i za granicą; Szwedzie Aleksandrze Ekmanie, który jest gwiazdą współczesnej choreografii o międzynarodowej renomie oraz Martynasie Rimeikisie z Litwy (dyrektor artystyczny zespołu Litewskiego Baletu Narodowego i najbardziej rozpoznawalny choreograf młodego pokolenia na Litwie). Wszystkich łączy posługiwanie się językiem tańca nowoczesnego.



W ramach tryptyku, którego tytuł tworzą pierwsze nazwiska choreografów, lubelscy widzowie zobaczą choreografie: "Take Me With You" Roberta Bondary do pięciu utworów zespołu Radiohead, "Episode 31" Aleksandra Ekmana z muzyką Mikaela Karlssona i Ane Brun i Erika Satie, oraz "Blind Words" Martynasa Rimeikisa z muzyką Steve’a Reicha, Lawrence'a Englisha i Meredith Monk.



Całość odbędzie się w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca i zostanie zorganizowana dzięki zaangażowaniu Lubelskiego Teatru Tańca, który odpowiada za organizację w Lublinie nominowanych do "Strzał 2021" Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca.



- Internetową premierę tryptyku obejrzało ponad 20 tysięcy widzów z całego świata. Teraz mamy wyjątkową okazję, aby zobaczyć go na żywo w Lublinie - podkreślają inicjatorzy projektu.



Bilety na wydarzenie dostępne są w kasie Centrum Spotkania Kultur oraz online. Koszt wejściówek: od 20 do 80 zł.