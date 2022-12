Trzy darmowe spektakle w ramach Przestrzeni Sztuki w Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury zaprosi na otwarte próby "work in progress" trzech spektakli, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu Przestrzeni Sztuki Teatr. Ich premiery zaplanowane są na 2023 rok.



Czwartek, 8 grudnia, godz. 19.30 - Pogłosy, reż. Konrad Dworakowski



To sztuka, w której bohaterami są słowa. Monodram z muzyką na żywo oscyluje wokół tematu straty i prawdziwej istoty cierpienia.



Sobota, 10 grudnia, godz. 10, 16 - Afryka Kazika, reż. Daniel Adamczyk



Propozycja dla dzieci. Podczas występu maluchy spotkają się z groźnymi wojownikami, lwem oraz przeprawią się przez rwącą rzekę. Te przygody zostały opisane w pamiętnikach podróżnika Kazimierza Nowaka, który jako pierwszy człowiek na świecie przemierzył całą Afrykę i to na rowerze.



Poniedziałek, 12 grudnia, godz. 18 - On i ona: relacje, reż. Dariusz Boruch



Pokaz składa się z dwóch jednoaktówek: "Drugiego pokoju" Zbigniewa Herberta oraz "Okna" Ireneusza Iredyńskiego. W sztuce będzie można zobaczyć aktorów Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, który działa przy Stowarzyszeniu "Węglin Północny".



Wstęp na wszystkie pokazy jest wolny.

Wydarzenia są realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Operatorem lokalnym programu jest Centrum Kultury w Lublinie.