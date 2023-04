Wiosna w teatrze im. H. Ch. Andersena. Nadchodzi "Królowa Śniegu". Repertuar

Opowieść o dziewczynce, która przemierzyła cały świat, aby ocalić swojego przyjaciela będzie adaptacją patrona teatru - H. Ch. Andersena. Spektakl opowie o podróży Gerdy, która będzie stanowić przejmującą drogę z utraconego raju dzieciństwa w dorosłość.



- Andersen pisał tę baśń w dosyć niespokojnych czasach, być może dlatego tak dużo w niej jest niepewności i lęku przed złem, tak bardzo rezonujących w naszej trudnej i niepokojącej rzeczywistości - zapowiadają twórcy spektaklu.



"Królowa śniegu" będzie miała swoją premierę 25 maja, a spektakl będzie można oglądać do 11 czerwca. Reżyseruje Krzysztof Rzączyński.



Tymczasem na scenie teatru króluje "Pipp Langstrump". To spektakl dla dzieci i dorosłych, z buntowniczą energią, tryskający humorem i klaunadą. Popularne przedstawienie będzie można zobaczyć w weekend, 21 kwietnia o godz. 9 i 12, 22 kwietnia o godz. 16 oraz 23 kwietnia o godz. 12.



Kolejnym widowiskiem dla maluchów na afiszu Teatru Andersena będą "Muminki", które będzie można oglądać od 29 kwietnia do 14 maja. Historia skupia się na czarodziejskim kapeluszu, który sprawi że tytułowi bohaterowie będą ścigać się w chmurach, woda w rzece zamieni się w malinowy sok, a dolina przemieni się w egzotyczną dżunglę.



W maju, tuż przed premierą "Królowej Śniegu", będzie można jeszcze zobaczyć "Na ziarnku grochu" dedykowane dzieciom w wieku 1-5 lat. Pokazy odbędą się 20 i 21 maja o godz. 12.



Teatr Andersena zaprasza również grupy zorganizowane w każdym wieku do udziału w warsztatach teatralnych. Wśród propozycji są m.in. "Akademia Andersena", "Idzie lalkarz światem" czy "Zakulisowe sprawy". Pełna oferta warsztatów i spotkań dla grup zorganizowanych, rodzin, młodzieży i dorosłych na stronie teatru.



Bilety indywidualne i specjalne można zakupić w serwisie Bilety24 i w kasie teatru. Bilety grupowe na warsztaty i spektakle wymagają wcześniejszej rezerwacji mailowej lub telefonicznej w Dziale Organizacji Widowni.



Repertuar:



Pippi Langstrump:



- 19, 20, 21 kwietnia g. 9.00 i 12.00,

- 15, 22 kwietnia, g. 16:00,

- 16, 23 kwietnia, g. 12.00.



Muminki:



- 29 kwietnia, 6, 13 maja, g. 16:00,

- 30 kwietnia, 7, 14 maja, g. 12:00,

- 4, 5, 9, 10, 11, 12, maja, g. 9:30, 11:30.



Na ziarnku grochu:



- 20, 21 maja, g. 12:00.



Królowa śniegu:



- 25 maja, g. 17:00 – PREMIERA,

- 28 maja, g. 17:00,

- 30, 31 maja, 1, 2, 6, 7, 13, 14 czerwca g. 9:30, 11:30,

- 3, 10 czerwca, g. 16:00