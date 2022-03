Wiosna w Teatrze Andersena. Premiera "Drzewa życzeń"

Obecnie na scenie Teatru Andersena można podziwiać spektakl "Pyza na polskich dróżkach" Daniela Arbaczewskiego. To propozycja dla najmłodszych widzów w wieku do 5 lat. Tytułowa Pyza zabiera dzieci na ścieżki, na których sama stawia pierwsze kroki, gdzie można spotkać bogaty podwórkowy zwierzyniec. Każde spotkanie ze zwierzakiem to jednocześnie spotkanie z ludową piosenką i z polskim folklorem.



Harmonogram pokazów: 8-11 marca, godz. 9.30, 11.30; 12 marca, godz. 12; 13 marca, godz. 16.



19 marca o godz. 17 nastąpi uroczysta premiera nowego spektaklu Andersena - "Drzewo życzeń". Bohaterką opowieści jest Samar, która wraz z rodziną emigruje do małego miasteczka w Ameryce. Niestety nie wszyscy przyjmują ich z otwartymi ramionami. Samar czuje się samotna. Jej największym marzeniem jest mieć przyjaciela.



Spektakl będzie można oglądać do 31 marca. Terminarz: 20, 26 marca, g. 16:00; 22 – 25 marca, g. 9:30 i 11:30; 27 marca, g. 12:00; 29 - 31 marca, g. 9:30 i 11:30.



Z kolei w kwietniu Teatr Andersena zaprosi na pokazy spektaklu "Proszę słonia" o małym chłopcu Piniu, który swoje witaminki "na rośnięcie" wrzucał do trąby porcelanowego słonika. W efekcie zamiast wielkiego syna rodzice zostali posiadaczami wielkiego słonia, który z każdym dniem coraz bardziej wypełniał ich dom…



Repertuar: 2, 9 kwietnia, g. 16:00; 3, 10 kwietnia, g. 12:00; 5 - 8, 12 i 13 kwietnia, g. 9:30 i 11:30.



Teatr Andersena zaprasza także do udziału w warsztatach teatralnych dla grup zorganizowanych. Pełna oferta warsztatów i spotkań dla grup zorganizowanych, rodzin, młodzieży i dorosłych na stronie www.teatrandersena.pl/edukacja.



Warto podkreślić, że w ramach akcji "Solidarni z Ukrainą" Teatr Andersena oferuje bilety dla obywateli Ukrainy za 1 zł.