Lubelski Salon Maturzystów na KUL

Lubelski Salon Maturzystów był doskonałą okazją do spotkań, które pomogą młodym ludziom dobrze przygotować się do

egzaminów maturalnych oraz podjąć świadomą decyzję o przyszłych studiach i karierze zawodowej. Bezpośrednie spotkania z

członkami Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przedstawicielami uczelni z Polski, jak i z zagranicy, cieszyły się dużym zainteresowaniem maturzystów.



- Matura już niedługo, czas zacząć zaawansowane przygotowania. Należy pamiętać, że przygotowując się do matury w tym roku, zadania maturalne będą dotyczyć podstawy programowej, która została znowelizowana w lipcu. Nie będzie tak jak w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy obowiązywały wymagania egzaminacyjne. W chwili obecnej zarówno nauczyciele jak i uczniowie, którzy

przygotowują się do matury powinni szukać tych treści, które będą na egzaminie właśnie w podstawie programowej - mówił Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. I dodał - Niewiele się zmieniło. Jeżeli chodzi o język polski to nastąpiła pewna korekta spisu lektur np. "Kordian"; przeszedł do poziomu rozszerzonego języka polskiego, nie będzie już

"Odprawy posłów greckich"; "Madame", a więc zmiany w spisie lektur nie są znaczące. Jeśli chodzi o poziom rozszerzony to nadal zostanie zachowana dotychczasowa forma i będzie to wypracowanie. Wiem, że pojawiają się informacje o arkuszu złożonego z części testowej, ale pozostanie tylko wypracowanie.



Dyrektor Gawryłow odniósł się również do egzaminu z matematyki. W tym przypadku trudniejsze zagadnienia zostały przesunięte do egzaminu w części rozszerzonej. Do języków nowożytnych wróciły zadania otwarte do wszystkich części arkusza. To spora zmiana patrząc na lata ubiegłe, w których nie było zadań odnoszących się do rozumienia ze słuchu. W nowej formie w każdej

formie arkusza zakresu umiejętności będą występowały zadania otwarte.



Oskar jest uczniem Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. Rozpoczął już przygotowania do matury, którą będzie zdawał w maju 2025.

Najbardziej obawia się matematyki, gdyż ma w planach zdawać rozszerzenie z tego przedmiotu. Uczeń nie ma pełnej wiedzy, co do zmian w egzaminie maturalnym i dopiero zaczął się tym interesować. Nie ma również określonych planów, co do kierunku studiów, jakie podejmie.



- Nie wiem czego mogę się spodziewać, ale będę w pełni przygotowany do matury. Co do języka polskiego uważam, że dzięki

okrojonej liście lektur będzie łatwiej zdać egzamin. Planuję zdawać również język angielski rozszerzony - mówił Oskar.



Michalina Sułek i Julia Stefanek uczą się w V Liceum Ogólnokształcącym w Puławach i podobnie jak nasz poprzedni rozmówca mają niewielką wiedzę, co do zasad egzaminu maturalnego. Chciałyby studiować na kierunku filmowym, artystycznym lub pedagogicznym.

- Uważam, że nie będzie za ciekawie. Uszczuplenie spisu lektur na pewno działa pozytywnie, bo podobnie jak w latach ubiegłych będzie można się odwołać do wszystkiego, co się czytało - skomentowała Michalina.



- Szczególnie, że z matematyki pousuwali takie pewniaki, które ćwiczyliśmy. Dlatego również uważam, że będzie trudniej zdać maturę. Szukamy kierunku, chodzimy po wszystkich stoiskach, bo tak naprawdę nie wiemy, co chcemy robić w życiu - Julia Stefanek.



Z kolei Mikołaj ma odmienne zdanie i jest zadowolony ze zmian w podstawie programowej.



- Na pewno forma się zmieniła, jest wiele zmian, ale nie uważam, że jest trudniejsza. Z wiedzy, jaką dostaliśmy w szkole na lekcji oraz z informacji jakie sam znalazłem, występuje duże odchudzenie podstawy, które jest mi na rękę, bo mam mniej nauki.

Łatwiej będzie mi się przygotować. Myślę, że jest szansa na to, by dobrze zdać maturę i dostać się na wymarzone studia - mówił Mikołaj, uczeń IX LO w Lublinie.

Karolina na Lubelski Salon Maturzystów przyjechała aż spod Chełma. Maturzystka zaczęła już przygotowania do matur, ale w chwili obecnej nie martwi się jeszcze egzaminami. Uczennica w planach oprócz przedmiotów obowiązkowych ma zamiar zdawać rozszerzenie z języka angielskiego i biologii.

- Zaczęłam powoli przerabiać materiał z biologii, bo to jest mój wybór maturalny. Uważam, że z językiem polskim nie będę miała problemu, bo jestem dobra z tego przedmiotu. Matematyki też się nie boję, zaproponowane zmiany raczej pomogą w uzyskaniu dobrego wyniku.



Anna Wąchała z Centrum Rekrutacji Kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego podkreśliła, że w największą popularnością wśród uczniów szkół średnich cieszą się kierunki: weterynaria, dietetyka, transport i logistyka, analityka weterynaryjna, hipologia i jeździectwo.



Kierunkami, jakie cieszą się największą popularnością na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim są: psychologia, prawo, italianistyka, kryminologia oraz kierunek medyczny.