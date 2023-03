Lublin. Zespół Przedszkolny nr 2 oficjalnie otwarty. Są wolne miejsca dla przedszkolaków

Zespół Przedszkolny nr 2 funkcjonuje od września ubiegłego roku. Powstał w wyniku połączenia Przedszkola nr 14 z ul. Bronowickiej i Przedszkola nr 26 z ul. Rynek na Starym Mieście, które przez kilka miesięcy działało tymczasowo przy ul. Dożynkowej w północnej części Lublina. Od początku lutego placówka mieści się na parterze wyremontowanego budynku przy ul. Farbiarskiej 8, gdzie mieści się także siedziba VII Liceum Ogólnokształcącego. We wtorek dokonano oficjalnego otwarcia.

– Obiekt udało się poddać gruntownej przebudowie i teraz spełnia on wszystkie funkcje nowoczesnego przedszkola. Mamy świadomość tego, z jakich warunków te dzieci przeprowadziliśmy – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania. I dodaje: - Stworzyliśmy obiekt, który zaspokoi potrzeby przedszkolne w centrum miasta na długie lata. Nie ma możliwości, żeby zabrakło tu miejsca dla dzieci ze Śródmieścia i Starego Miasta.

Pod nowym adresem funkcjonuje obecnie siedem oddziałów przedszkolnych. Uczęszcza tu 160 dzieci, ale placówka ma jeszcze wolne miejsca dla 65 maluchów.

– Liczymy na to, że przybędą do nas jeszcze podopieczni, których rodzice pracują w Śródmieściu i mogliby dowozić dzieci do naszej placówki – mówi Edyta Waryszak, dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 2.

Przedszkole zajęło powierzchnię blisko 1,5 tys. mkw. Znalazło się tu dziewięć pomieszczeń o powierzchni od 44 do 74 mkw, sale rekreacyjna i terapeutyczna. Wejście dla przedszkolaków zaprojektowano od strony północnej, natomiast główne wejście, z którego korzystają licealiści, pozostało od strony ul. Farbiarskiej. Pozwoliło to zachować odrębność placówek funkcjonujących w tym miejscu.

Przypomnijmy, że w lutym lubelscy radni zgodzili się na zamianę, w wyniku której ogólniak miałby przenieść się do budynku przy ul. Krochmalnej, w którym obecnie mieści się szkoła specjalna. Na taką rotację nie zgodziło się jednak lubelskie kuratorium.

- Pewnie docelowo to marzenie i pomysł VII Liceum, żeby przenieść się do budynku przy ul. Krochmalnej, w przyszłości uda się zrealizować. Ale do tego potrzebne jest zakończenie przebudowy głównej siedziby szkoły specjalnej przy ul. Bronowickiej, którą dopiero zaczynamy realizować – podsumowuje Mariusz Banach.