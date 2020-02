Ranking Szkół Podstawowych 2020. Poznaliśmy najlepszą podstawówkę w Lublinie

Ranking przygotował portal WaszaEdukacja.pl.

- Od kilku lat publikujemy ranking liceów i techników, a w tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy także ranking szkół podstawowych – tłumaczy Jakub Handke, z zespołu WaszaEdukacja.pl. – Zestawienie uwzględnia szkoły publiczne, w których do egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku przystąpiło co najmniej 5 osób.

Portal zsumował otrzymane przez uczniów poszczególnych placówek średnie wyniki na egzaminie z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i podzielił je przez trzy.

Okazało się, że najwięcej punktów (81.252 pkt na 100 możliwych) otrzymała Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.

- Nasza szkoła wywodzi się z pallotyńskiego liceum i gimnazjum. Kadra tych szkół przygotowywała maturzystów i gimnazjalistów tak dobrze, że szkoły te zawsze były w czołówce. Dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że bardzo dobrze przygotują także naszych uczniów – mówi Agnieszka Krupa, wicedyrektor SP im. św. Pallottiego w Lublinie i dodaje, że ósmoklasiści, którzy w ubiegłym roku zdali egzamin tak dobrze, do ich placówki trafili dopiero w siódmej klasie. – Taki nabór prowadziliśmy. Decyzja o przeniesieniu była więc świadomą decyzją uczniów i ich rodziców. To były dzieci bardzo ambitne, a rodzicom bardzo zależało na współpracy ze szkołą. Zgadzali się na nasze wymagania i bardzo zindywidualizowaną pracę. W naszej szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań, a nauczyciele zostają po lekcjach, by pomagać.

Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. To także szkoła powstała z przekształcenia gimnazjum.

- W naszym rejonie mieszka mało uczniów i przyjeżdżają do nas dzieci z całego miasta. Wybierają nas, bo została u nas bardzo dobra kadra nauczycieli – przyznaje Katarzyna Orzeł, dyrektor SP 18. – To klucz do sukcesu, drugi obok chęci uczniów do nauki. Ubiegły rok był wyjątkowy, bo do szkół średnich wybierał się podwójny rocznik. Nasi uczniowie byli więc zdesperowani, by jak najwięcej uczyć się. Wiedzieli, że będzie brakowało miejsc w dobrych szkołach i to mobilizowało do ciężkiej pracy.

Na podium Rankingu Szkół Podstawowych Lublin 2020 znalazła się także szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie (77,922 pkt.). To jednak szkoła, do której przyjeżdżają uczniowie z całego miasta. Pierwszą typowo osiedlową i nieprzekształconą w ostatnim czasie szkołą w rankingu jest sklasyfikowana na czwartym miejscu Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie (77,589 pkt).

- Za sukcesem egzaminu odpowiada już wspaniała praca pań na poziomie klas 1-3. To bardzo ważny okres w życiu dzieci. Nie są one wtedy obciążane wymaganiami, ale muszą być już wdrażane do systematycznej pracy szkolnej. To bardzo procentuje w klasach starszych – uważa Marek Woźniak, dyrektor SP 29 w Lublinie. – Bardzo skupiamy się też w 7 i 8 klasach na rozwiązywaniu z uczniami jak największej liczby arkuszy egzaminacyjnych, by nabrali oni wprawy w ich rozwiązywaniu. Nie jest to uczenie się pod testy, ale opanowanie techniki odpowiadania na otwarte pytania.

Dyrektor Woźniak tłumaczy też, że bardzo ważna jest indywidualna praca z dziećmi z problemami, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i różnymi dostosowaniami.

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się też kolejno: Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego Lublin (76, 59 pkt), Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta Lublin (75.258 pkt), Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia Lublin (74.259 pkt), Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza Lublin (73.926 pkt), Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi Lublin (71.262 pkt) oraz Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina Lublin (70.263 pkt).