Ruszyły zapisy do przedszkoli w Lublinie. Jest 10 335 miejsc

Na nowy rok szkolny władze Lublina zabezpieczyły 10 335 miejsc w przedszkolach prowadzonych przez miasto oraz w placówkach niepublicznych, ale działających na takich samych zasadach jak publiczne. Ratusz przekonuje, że dla każdego dziecka znajdzie się miejsce w przedszkolu. Czy każdy znajdzie je blisko domu? – To może się okazać problemem – przyznaje Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta. – Ale jeżeli rodzice zastosują zasadę, że oddają dziecko albo do przedszkola blisko domu, albo blisko pracy, to będzie łatwiej.

Aby zapewnić miejsca dla dzieci z nowych osiedli miasto szykuje się do otwarcia nowych przedszkoli. W tym celu szuka lokali do wynajęcia w rejonach, w których szybko przybywa rodzin z maluchami. – Dużo taniej i lepiej jest dla nas wynajmować niż budować – wyjaśnia Banach. Podkreśla, że w ten sposób można będzie szybko otworzyć nowe placówki. – To oczywiście będzie zależało od tego, w jakim stanie dostaniemy te wynajmowane lokale, ale to jest sprawa miesięcy – zapewnia zastępca prezydenta. Czy nowe przedszkola uda się uruchomić wraz z nowym rokiem szkolnym? – Jak najbardziej tak.

Poszukiwania lokali do wynajęcia prowadzone są w czterech rejonach Lublina: • na blokowiskach Węglina Południowego, • koło ul. Dożynkowej, • w pobliżu Sławinkowskiej oraz • przy Drodze Męczenników Majdanka między Wrońską a Lotniczą.

Do dziś Urząd Miasta czeka na oferty od deweloperów gotowych wynająć miastu odpowiednio duży lokal: mający co najmniej 300 mkw., położony na parterze, z osobnym wejściem i miejscem na plac zabaw.

Rekrutacja do miejskich przedszkoli zaczyna się już dziś. – Prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Lublina – zastrzega Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. Dzieci z innych gmin nie będą przyjmowane do miejskich placówek. Dokumenty można składać do 15 marca i chociaż nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę, to nie trzeba się też spieszyć. – O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia – podkreśla Mazurek-Podleśna.

Decydująca jest liczba punktów przyznawanych w zależności od sytuacji zdrowotnej i rodzinnej małego kandydata, np. niepełnosprawności dziecka lub jego rodziców, samotne wychowywanie, rodzice studiujący w systemie dziennym.

Listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostaną ogłoszone 4 kwietnia w południe. Uzupełniający nabór jest zaplanowany na przełom maja i czerwca.

Jak zapisać dziecko?

1. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej rekrutacja.p.lublin.eu albo w dowolnym miejskim przedszkolu. 2. Wypełniając wniosek można wybrać siedem przedszkoli, wpisując je w kolejności od najbardziej pożądanego do „rezerwowego” 3. Wniosek trzeba zanieść do sekretariatu przedszkola, które wpisano jako najbardziej pożądane do 15 marca do godz. 15. 4. Informacja o tym, do którego przedszkola zakwalifikowało się dziecko zostanie ogłoszona 8 kwietnia w południe. 5. Do 12 kwietnia (do godz. 15) rodzice muszą pisemnie zadeklarować, że chcą posłać dziecko do placówki, do której się zakwalifikowało. 6. Ostateczne listy dzieci przyjętych mają być ogłoszone 15 kwietnia o godz. 13. 7. Dla tych, którym się nie powiodło, uruchomiona będzie druga rekrutacja. Dokumenty będzie można składać od 29 maja do 7 czerwca.