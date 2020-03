Władze Lublina zdecydowały nie przekładać naboru do szkół i przedszkoli. Ruszy 1 kwietnia

Aby złożyć wniosek, trzeba będzie wejść na stronę portal.edu.lublin.eu. Właśnie tu znajdą się niezbędne formularze. Dotyczy to zarówno rekrutacji do przedszkoli zapewnianych przez miasto (będzie w nich 10 500 miejsc), jak też naboru do pierwszych klas podstawówek.

Na razie wszystko odbędzie się drogą elektroniczną, ale gdy ustanie zagrożenie koronawirusem, trzeba będzie wydrukować wniosek i zanieść jego papierową wersję od odpowiedniego sekretariatu. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Przedszkola

Elektroniczny nabór potrwa od 1 do 10 kwietnia. W tym roku rodzice będą mogli wskazać we wniosku aż siedem przedszkoli, którymi są zainteresowani. Kluczowa nie będzie wcale kolejność zgłoszeń, tylko kolejność, w której we wniosku wpisane będą przedszkola.

Na pierwszym miejscu rodzice powinni wskazać to przedszkole, na którym zależy im najbardziej. W drugiej kolejności powinni wskazać placówkę, na której zależy im nieco mniej itd. Na ostatnim miejscu powinno być wpisane to przedszkole, które będzie ostatnią deską ratunku, gdyby we wszystkich wcześniej wymienionych placówkach nie było miejsca dla dziecka.

O tym, kto dostanie miejsce, będzie decydować suma punktów przyznanych dziecku podczas rekrutacji. Punkty będą przyznawane m.in. dzieciom z rodzin wielodzietnych, wychowywanym samotnie przez jednego z rodziców, czy też pochodzących z rodzin, w których oboje rodzice pracują lub kształcą się dziennie. W tym roku po raz pierwszy będzie można dostać dodatkowe punkty za rozliczanie podatku dochodowego PIT w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym.

Nabór obejmuje dzieci w wieku od lat 3 do 6, które nie uczęszczały dotąd do miejskich przedszkoli. – Dzieci, które chodzą już do wybranego przedszkola, mogą kontynuować uczęszczanie bez konieczności ponownego udziału w rekrutacji – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. Nabór obejmuje też dzieci sześcioletnie zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, które nie uczęszczają do żadnej miejskiej placówki.

Gdy ustanie epidemia, trzeba będzie wydrukować i podpisać wniosek, a następnie zanieść go wraz z załącznikami do przedszkola, które zostało wpisane jako najbardziej pożądane. Jak szybko będzie trzeba to zrobić? – W ciągu siedmiu dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – przekazuje Głazik.

W tym roku miasto ma 8 726 miejsc w przedszkolach, 1 400 w oddziałach przedszkolnych podstawówek oraz 378 miejsc „wynajętych” w prywatnych przedszkolach, które przyjmą dzieci „na miejskich zasadach”.

Podstawówki

Elektroniczny nabór do pierwszych klas szkół podstawowych potrwa od 1 do 8 kwietnia. Na razie będzie dostępny wyłącznie dla dzieci z obwodu danej szkoły. Jeżeli ktoś chce posłać dziecko do tej placówki, do której jest przypisany jego adres zamieszkania, powinien to zrobić właśnie teraz. Jeśli ktoś nie może wypełnić formularza przez internet, powinien się skontaktować z „rejonową” szkołą telefonicznie lub poprzez e-mail.

Także w tym przypadku konieczne będzie późniejsze dostarczenie papierowej wersji dokumentów do szkolnego sekretariatu, ale dopiero wtedy, kiedy ustanie tak duże zagrożenie koronawirusem. Z dokumentami trzeba będzie przyjść w ciągu siedmiu dni liczonych od pierwszego dnia po wznowieniu lekcji w szkołach.

Jeżeli po pierwszym naborze, w jakiejś szkole pozostaną wolne miejsca, wtedy szansę na posłanie dziecka do tej placówki będą mieć rodzice dzieci „spoza obwodu”. Przeznaczona dla nich rekrutacja ma trwać od 21 do 28 kwietnia.