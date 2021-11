Jak stosować zioła w kuchni i medycynie domowej? Najlepiej wiedzą o tym dzieci [zdjęcia]

Guma olejoodporna - gdzie się sprawdzi? Zastosowanie gumy NBR

Guma NBR, potocznie nazywana gumą olejoodporną, to jedno z najpowszechniejszych tworzyw dostępnych obecnie na rynku. Co oznacza skrót NBR? Jakie ma właściwości oraz zastosowanie? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania, koniecznie przeczytaj nasz artykuł. Zapraszamy do lektury.