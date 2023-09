Szukają w Lublinie Skarbów Kultury Przestrzeni

Wystarczy zrobić kilka zdjęć roślinności przy biurze, lokalu gastronomicznym czy zakładzie produkcyjnym, opisać, dlaczego nam się one podobają i co jest w nich wyjątkowego, a potem wysłać takie zgłoszenie organizatorom. Jesienią w drodze dwuetapowej selekcji zostaną z nich wybrane przez mieszkańców i ekspertów najciekawsze propozycje.

Zielone ściany

Organizatorem plebiscytu jest Marcin Skrzypek, który od kilkunastu lat prowadzi w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” program edukacji krajobrazowej Forum Kultury Przestrzeni.

– Przez wiele lat skupialiśmy się w Forum na krytyce złych rozwiązań w krajobrazie Lublina, ale to nie przynosiło pozytywnych efektów i ograniczało grono odbiorców naszych działań. Dlatego zmieniłem metodę i teraz od kilku lat proponuję mieszkańcom poszukiwanie miejsc, które im się podobają, a następnie wybieranie z nich najatrakcyjniejszych propozycji. Wszystko to odbywa się w mediach społecznościowych i lubelskiej prasie, dzięki czemu ludzie sami popularyzują dobre przykłady kultury przestrzeni i uczą się czegoś nowego – wyjaśnia Marcin Skrzypek.

Współorganizatorem plebiscytu jest Lubelski Klub Biznesu. Coraz częściej to właśnie przedsiębiorcy przodują w dbaniu o swoje zielone otoczenie. Bo roślinność jest lubiana przez klientów i pracowników i dobrze świadczy o firmie.

– Jeśli odwiedzam przedsiębiorstwa i widzę ozdobione zielenią ściany czy posadzone kwiaty, zmienia się moje postrzeganie tej firmy. Jestem przekonana, że jeśli ktoś dba o zieleń to znaczy, że również dba o innych, jest to przejaw troski o człowieka i środowisko. Ale też jest to przejaw profesjonalizmu, dbałości o szczegóły – mówi Agnieszka Gąsior-Mazur, prezeska Lubelskiego Klubu Biznesu.