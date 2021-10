AOC AGON PRO: Trzy monitory dla graczy

PiS szykuje się do wojny i pracuje nad "ustawą o obronie ojczyzny". Powróci obowiązkowa służba wojskowa?

– Jeżeli chcemy uniknąć wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą: „chcesz pokoju, szykuj się do wojny” – takich słów użył we wtorek Jarosław Kaczyński, kiedy przedstawiał założenia tzw. ustawy o obronie ojczyzny. Najważniejsze założenia tego projektu to zwiększenie liczebności polskiego wojska, dozbrojenie go i zmiana sposobu jego finansowania