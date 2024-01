Farming Simulator 22: przenośny kombajn do produkcji pelletu. Za darmo

Wydana w listopadzie 2021 roku gra Farming Simulator 22 doczekała się dobrych recenzji, milionów graczy (tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od premiery grę kupiło ponad 3 miliony osób) i 21 dodatków. Te ostatnie, mniejsze i większe są zazwyczaj płatne.

Ale najnowszy dodatek jest darmowy.

Co znajdziemy w Straw Harvest Pack?

To maszyny dwóch producentów: KRONE oraz Bressel und Lade. To na przykład pierwszy na świecie przenośny kombajn do produkcji pelletu KRONE Premos 5000, który wytwarza pellet zbierając słomę i siano z pola. Alternatywnie może działać w sposób stacjonarny z dodatkowym rozdrabniaczem bel słomy. Są też dwie prasy: KRONE BiG Pack 1290 HDP II i Comprima V180 XC.

A wspomniana hala przemysłowa to możliwość przechowywania i przetwarzania zasobów. Można ją też potraktować jako duży garaż do parkowania pojazdów lub dodać dźwig do łatwiejszego przemieszczania i przechowywania materiałów sypkich, bel czy palet.

A dodanie automatycznego paletyzatora umożliwia sprzedaż przetworzonego pelletu z jeszcze wyższym zyskiem.

Dodatek Straw Harvest Pack można pobrać bezpośrednio w grze Farming Simulator 22 za pośrednictwem wewnętrznego ModHuba. Na PC i na konsolach.