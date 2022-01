Farming Simulator 22: ile osób sieje i orze? (wideo)

Twórcy gry Farming Simulator 22 – Giants Software – poinformowali, że od dnia premiery (22 listopada 2021) gracze kupili już 3 miliony egzemplarzy gry.

„Chciałbym podziękować naszej społeczności graczy, moderom, influencerom, partnerom oraz wszystkim tym, którzy odgrywają rolę w utrzymaniu naszego ekosystemu. Jesteśmy podekscytowani nowymi możliwościami i projektami, które w 2022 poszerzą doświadczenia płynące z wirtualnego rolnictwa w Farming Simulator 22” – komentuje Christian Ammann, dyrektor generalny Giants Software.

Seria Farming Simulator zadebiutowała w 2008 roku i podstawowe założenia rozgrywki pozostają niezmienne: zajmujemy się gospodarstwem rolnym osobiście kierując wszystkimi maszynami: traktorami, kombajnami, siewnikami, etc. Plony sprzedajemy, dzięki czemu możemy rozbudowywać farmę i kupować lepsze maszyny.

Kolejne odsłony dodawały nowe rodzaje upraw i hodowli, nowe marki maszyn, nowe techniki. Farming Simulator 22 to na przykład zmienne pory roku i nowa funkcja ekonomiczna: łańcuchy produkcyjne. Są też takie rzeczy jak mulczowanie, zbieranie kamieni czy wałowanie gleby. Nie zabrakło zmian w oprawie graficznej.

A co jeszcze będzie?

Year 1 Season Pass wprowadzi do gry nową zawartość i jedno rozszerzenie. Dodatkowo Farming Simulator 22 będzie się rozwijać dzięki darmowym aktualizacjom. Pierwszy taki pakiet jest już dostępny do pobrania i zawiera trzy nowe marki i 16 maszyn.