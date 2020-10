Humankind: Data premiery i edycje specjalne (wideo)

Twórcy, francuskie Amplitude Studios, mają na koncie bardzo udane strategie: kosmiczne Endless Space czy osadzone w świecie fantasy Endless Legend.

Teraz rzucają wyzwanie najpopularniejszej strategii turowej: serii Civilization.

W Humankind staniemy na czele małej społeczności gdzieś w dawnych czasach, kiedy naszym głównym celem będzie pogoń za mamutami. Ale z każdą turą zadań i możliwości będzie więcej.

Będziemy handlować i wojować, będziemy zajmowali się rozwojem technologicznym, dyplomacją i cała sferą militarną. Bitwy, jak obiecują twórcy, mają być niezwykle ważnym elementem gry. Mają być taktyczne i brać pod uwagę ukształtowanie terenu.

Wszystko będzie osadzone w realiach historycznych; aż do czasów nam współczesnych, ale - w przeciwieństwie do wspomnianej serii Civilization - na czele naszej cywilizacji nie stanie postać historyczna, a awatar. Będzie on ewoluował wizualnie w trakcie gry, w zależności od naszych poczynań, zdobytych osiągnięć i ogólnego rozwoju.

Gra ukaże się na PC także w polskiej (napisy) wersji językowej.

A kiedy?

W kwietniu przyszłego roku. Dziennej daty jeszcze nie ma, ale grę można już zamawiać. Albo wersję cyfrową z bonusami, albo wersję pudełkową.

W tym drugim przypadku do wyboru są dwa wydania: ze steel casem lub w ekologicznym opakowaniu. NIezlaeznie od tego, zawartość jest taka sama:

• gra Humankind w wersji cyfrowej

• cyfrowy zestaw Notre-Dame do wykorzystania w grze:

• katedra Notre-Dame Wonder (do zbudowania w grze)

• wydarzenia Notre-Dame (tematyczne wydarzenia fabularne, związane z katedrą)

• zestaw do kreacji Awatara Victor Hugo (elementy do personalizacji naszego awatara)

• ścieżka dźwiękowa w wersji cyfrowej. A t a jest dziełem Arnauda Roy’a (FlybyNo)

• dwustronny plakat z drzewkami technologii i jednostek

Bonusy za zamówienie przedpremierowe to:

• zestaw do kreacji Awatara - Boudika

• zestaw ozdób do personalizacji profilu gracza

• 10 Symboli do personalizacji profilu gracza